Найдите расстояние между домом и элекрическим столбом, если высота дома 4,5, высота столба 7,5 м, и длина кабеля, протянутого от столба к дому 5м.

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Разница высот: 7,5 - 4,5 = 3 м Длина кабеля в данном случае Гипотенуза, а разница высот - Катет По формуле: a^2 + b^2 = c^2 Подставляем, получаем: 3^2 + b^2 = 5^2 9 + b^2 = 25 b^2 = 16 b = 4 и -4 Поскольку расстояние не может быть отрицательным, то оно равно 4 метра Ответ: 4 метра