Найдите расстояние между домом и элекрическим столбом, если высота дома 4,5, высота столба 7,5 м, и длина кабеля, протянутого от столба к дому 5м.

Математика
Найдите расстояние между домом и элекрическим столбом, если высота дома 4,5, высота столба 7,5 м, и длина кабеля, протянутого от столба к дому 5м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница высот: 7,5 - 4,5 = 3 м Длина кабеля в данном случае Гипотенуза, а разница высот - Катет По формуле: a^2 + b^2 = c^2 Подставляем, получаем: 3^2 + b^2 = 5^2 9 + b^2 = 25 b^2 = 16 b = 4 и -4 Поскольку расстояние не может быть отрицательным, то оно равно 4 метра Ответ: 4 метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение по теме судьба человека про мальчика пожалуйста но не из интернета срочно
Ответить
Английский язык
Заполнить пропуски подходящими формами глагола to be Am,is,are,was,were,will be there ...no coffee for
Ответить
Другие предметы
Какие факторы , которые влияют на снижения ДТП ?
Ответить
Другие предметы
Масса машинного масла, заполняющего бутылку, равна 930 г. Определите объём бутылки
Ответить
Математика
Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 225. Найдите само число
Ответить