Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) N(-4) и С(-9); б) А(-6,2) и Р(0,7) 4. ??ена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена товара?

Математика

Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) N(-4) и С(-9); б) А(-6,2) и Р(0,7) 4. ??ена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена товара?

Автор: Гость