Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) N(-4) и С(-9); б) А(-6,2) и Р(0,7) 4. ??ена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена товара?

Математика
Найдите расстояние между точками координатной прямой: а) N(-4) и С(-9); б) А(-6,2) и Р(0,7) 4. ??ена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над от координаты правого конца отнять координату левого конца а)-4-(-9)=5. б)0,7-(-6,2)=6,9. Решу пропорцией 92р - 100% 110,4р - х% х=100*110,4:92 х=11040:92 х=120 Значит цена увеличилась на 120-100=20% Ответ:20%
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