Найдите разность: Дробь {Числитель - 28х^2 Знаменатель - 7х-7} - 4x P.S Я коряво сфоткал, т??чнее я сфоткал норм, только вот прога поменяла ракурс...

Алгебра
Найдите разность: Дробь {Числитель - 28х^2 Знаменатель - 7х-7} - 4x P.S Я коряво сфоткал, т??чнее я сфоткал норм, только вот прога поменяла ракурс...
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