Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 43 частное и остаток совпадают Очень СРОЧНО!!!!

Математика
Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 43 частное и остаток совпадают Очень СРОЧНО!!!!
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Гость:
999-100 =899:43=21 ост16
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