Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 51 частное и остаток совпадают

Математика

Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 51 частное и остаток совпадают

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