Найдите ряд с лишним словом, выбор обоснуйте: 1) кофе, цунами, портье, эсперанто 2) кашне, алоэ, бикини, ралли 3) гризли, крупье, тюль, толь 4) фрау, салями, цеце, кольраби
Русский язык
Найдите ряд с лишним словом, выбор обоснуйте: 1) кофе, цунами, портье, эсперанто 2) кашне, алоэ, бикини, ралли 3) гризли, крупье, тюль, толь 4) фрау, салями, цеце, кольраби
Ответ(ы):
Гость:
3) гризли, крупье, тюль, толь (по-моему) все слова неизменяемые. Слово тюль изменяется по падежам.
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