Найдите синонимы.Свежий хлеб, свежая газета,яркий свет, яркая личность, острая боль, острый нож, чистая тетрадь, чистая небо. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО
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Найдите синонимы.Свежий хлеб, свежая газета,яркий свет, яркая личность, острая боль, острый нож, чистая тетрадь, чистая небо. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО
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Свежеиспеченный хлеб Новая газета Блестящий цвет Известная личность Сильная боль Поточенный нож Новая тетрадь Безоблачное небо
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