наидите синус,косинус и тангес острого угла прямоугольной трапеции ,меньшая боковая сторона которой равна 5см,а разность оснований -12см
Геометрия
наидите синус,косинус и тангес острого угла прямоугольной трапеции ,меньшая боковая сторона которой равна 5см,а разность оснований -12см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть трапеция АВСД, где А и В прямые, СН высота проведенная к АД(АД>BC) тогда из условия СН=5 НД=12, по т Піфогора СД=13; sinD=5/13; cosD=12/13; tgD=5/12 Ответ sinD=5/13; cosD=12/13; tgD=5/12
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