Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа
Физика
Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость 4 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Из кубиков сложили прямоугольной параллелепипед.Его длина состоит из 7 кубиков,ширина-из 6 кубиков, а высота- из 4 кубиков. Найдите объём прямоугол...
Окружающий мир