Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа

Физика

Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа

Автор: Гость