Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа

Физика
Найдите скорость движения туристической группы если она прошла четыре участка по 8 км за такие промежутки времени 2 часа 1,5 часа 2,5 часа и 2 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость 4 км/ч
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