Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка, при освещении его ультрафи??летовым светом с длиной волны 300 н*м, если А(работа)выхода= 6,4*10^-19 Дж
Физика
Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка, при освещении его ультрафи??летовым светом с длиной волны 300 н*м, если А(работа)выхода= 6,4*10^-19 Дж
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