Найдите скорость лодки, плывущий по течению реки и против течения, если её собственная скорость 1/12 км/мин, а скорость реки 1/100 км/мин.
Математика
Найдите скорость лодки, плывущий по течению реки и против течения, если её собственная скорость 1/12 км/мин, а скорость реки 1/100 км/мин.
Ответ(ы):
Гость:
Скорость течения ищется из условия задачи. Скорость против течения равна : V(собственная) -V(течения) Скорость по течению : V(собственная) +V(течения)
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