Найдите скорость лодки, плывущий по течению реки и против течения, если её собственная скорость 1/12 км/мин, а скорость реки 1/100 км/мин.

Математика

Найдите скорость лодки, плывущий по течению реки и против течения, если её собственная скорость 1/12 км/мин, а скорость реки 1/100 км/мин.

Автор: Гость