Найдите скорость распространения звука в материале, в котором колебания с пери??дом 0 , 01 с вызывают звуковую волну, имеющую длину 10 м ...

Физика

Найдите скорость распространения звука в материале, в котором колебания с пери??дом 0 , 01 с вызывают звуковую волну, имеющую длину 10 м ...

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