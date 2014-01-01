НАЙДИТЕ СЛОВО ОБРАЗОВАННОЕ БЕССУФФИКСНЫМ СПОСОБОМ "По утрам я упражнялся в переводах , а иногда и в сочинении стихов."

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НАЙДИТЕ СЛОВО ОБРАЗОВАННОЕ БЕССУФФИКСНЫМ СПОСОБОМ "По утрам я упражнялся в переводах , а иногда и в сочинении стихов."
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бессуффиксный способ: 1) перевод - переводить (-и-  - суффикс); 2) сочинение - сочинять (-я-  - суффикс).
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