Найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частя??и(ЭТО ЗАДАНИЕ) 1Семка дружил с Демидкой Мазиным, и каждый вечер, сделав уроки, шел домой к приятелю, который жил на другом конце города. 2) У дем...

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Найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частя??и(ЭТО ЗАДАНИЕ) 1Семка дружил с Демидкой Мазиным, и каждый вечер, сделав уроки, шел домой к приятелю, который жил на другом конце города. 2) У демки родители хорошо зарабатывали, жили на широкую ногу, а Семку мать воспитывала одна, поэтому иногда приходилось потуже затягивать пояса 3) Мальчики дружили, бегали в кино, катались на лодке - у Демкиных родителей был знакомый на лодочной станции, Демка хвастался этим и пользовался своим преимуществом. Хелп

Автор: Гость