Найдите СПП ( знаки препинания на расставлены). А. Еще прозрачные леса как будто п??хом зеленеют. Б. Утром едва начинает сереть бригада отправляется в поле. В. Свет луны как нарочно притушен. Г. Он был спокоен как тихая вод...
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Найдите СПП ( знаки препинания на расставлены). А. Еще прозрачные леса как будто п??хом зеленеют. Б. Утром едва начинает сереть бригада отправляется в поле. В. Свет луны как нарочно притушен. Г. Он был спокоен как тихая вода горных озер.
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