Найдите среди предложений ССП (знаки препинания не расставлены). Ответ дайте в виде цифрового ряда. Он поглядел на неё и злоба выразившаяся на её лице испугала и удивила его. (Л. Толстой) 2. На всём пути от Алдана и до Лены вс...

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Найдите среди предложений ССП (знаки препинания не расставлены). Ответ дайте в виде цифрового ряда. Он поглядел на неё и злоба выразившаяся на её лице испугала и удивила его. (Л. Толстой) 2. На всём пути от Алдана и до Лены встретилось не более десятка одиноких дорожных домиков да небольшой посёлок в верховьях Амги. (А. Шахов) 3. Лошадь почувствовав облегчение пойдёт быстрее и вам придётся не только идти но местами трусить…(В. Солоухин) 4. Было необыкновенно до жути тихо и лишь лягушки надрывались в плавнях на той стороне да изредка в небе гудели самолёты наши шли на Берлин. (Б. Полевой)5. Но кофий стыл нетронутым в чашках и не тронуты были наполненные ликером узкие рюмки. (Ю. Гаецкий) 6. Стараясь делать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим всё чаще и чаще мимо пчёлам он дошёл по тропинке до избы. (Л. Толстой) 7. Тотчас за окном вскрикнул петух рывшийся в грядке с огурцами и не оглядываясь помчался на сухих жилистых ногах прочь в глубину двора. (К. Паустовский). 8. Жизнь каждого принадлежит Отечеству м не удальство а только истинная храбрость приносит пользу. (П. Нахимов) 9. Газеты принесли вечером и только на другой день смогли их прочитать. 10. Иногда наоборот в поле поднималась метель и позёмка гнала снег по дороге. (Н. Петухов) Спасибо заранее)))

Автор: Гость