Найдите стороны прямоугольника если его площадь равна 75 сантиметров в квадрате а периметр 36 сантиметров

Алгебра
Найдите стороны прямоугольника если его площадь равна 75 сантиметров в квадрате а периметр 36 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У*х=72 2х+2у=36 х=18-у у*18-у=72 18у-у2=72 у2-18у+72=0 Решение уравнения Cчитаем дискриминант: Дискриминант положительный Уравнение имеет два различных корня: у1 = 12 у2 = 6 если у1 то х1=72/12=6 А если х2то х2=72/6=12
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