Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр 60 см, а одна из сторон на 9 см больше другой (рассмотрите два варианта)
Геометрия
Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр 60 см, а одна из сторон на 9 см больше другой (рассмотрите два варианта)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60-9):3=17 (см) 1-ый вариант: 2 стороны равнобедренного треугольника равны по 17 см каждая, тогда основание равно 17+9=26 (см) 2-ой вариант: сторона равнобедренного треугольника на 9 см больше его основания и равна 17+9+ 26 (см), тогда основание будет равно 60- 26 х 2 =8 (см)
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