Найдите стороны равнобедренного треугольника, периметр которого равен 127см, а боковая сторона на 5см больше основания.

Алгебра
Найдите стороны равнобедренного треугольника, периметр которого равен 127см, а боковая сторона на 5см больше основания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть боковая сторона= х+5 ,то основание =х, периметр=127 составим и решим уравнение= х+5+х+5+х=127 3х=127-10 3х=117 х=39-основание,тогда боковая сторона-39+5=44
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