Найдите стороны равнобедренного треугольника, периметр которого равен 127см, а боковая сторона на 5см больше основания.

Алгебра

Найдите стороны равнобедренного треугольника, периметр которого равен 127см, а боковая сторона на 5см больше основания.

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