Найдите сумму первых шести членов последовательности, заданной формулой Xn=4n+5 1) 104 2) 190 3) 95 4) 114

Математика
Найдите сумму первых шести членов последовательности, заданной формулой Xn=4n+5 1) 104 2) 190 3) 95 4) 114
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим три первых члена последовательности: 9; 13;17... Это арифметическая последовательность, разностью 4. S₆ =(2*a₁ +5d)/2*6 = (2*9 +5*4)/2*6 = 114.  Можно просто вычислить все 6 членов и сложить их: 9; 13; 17; 21; 25;29. При сложении получаем 114.
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