Найдите три последовательных четных числа,таких,что сумма квадратов первых двух ??исел равна квадрату третьего числа

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Пусть числа х, х+2 и х+4 - четные последовательные числа. По условию задачи х² +(х+2)² = (х+4)² х² +х² +4х +4 = х² +8х +16 х²-4х-12=0 х=6, х=-2 - это отбрасываем, т.к. оно отрицательное. Числа: 6, 8, 10.