Найдите углы равнобедренного треугольника, если: 1) внешний угол равняется 110°; 2) внешний угол в три раза больше смежного с ним угла. Сколько розв'яків имеет задача?

Геометрия

Найдите углы равнобедренного треугольника, если: 1) внешний угол равняется 110°; 2) внешний угол в три раза больше смежного с ним угла. Сколько розв'яків имеет задача?

Автор: Гость