Найдите углы равнобедренного треугольника, если: 1) внешний угол равняется 110°; 2) внешний угол в три раза больше смежного с ним угла. Сколько розв'яків имеет задача?
Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника, если: 1) внешний угол равняется 110°; 2) внешний угол в три раза больше смежного с ним угла. Сколько розв'яків имеет задача?
Ответ(ы):
Гость:
1)1 угол=180-110=70, 2=55, 3=55; 2)3x+x=180; 4x=180; x=180:4; x=45(угол смежный с внешним); 2=67,5; 3=67,5
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