Найдите угол P прямоугольного треугольника TPK с гипотенузой PK,если KA - биссектриса внешнего угла K этого треугольника и уголPKA=81 градус.

Геометрия

Найдите угол P прямоугольного треугольника TPK с гипотенузой PK,если KA - биссектриса внешнего угла K этого треугольника и уголPKA=81 градус.

Автор: Гость