Найдите угол P прямоугольного треугольника TPK с гипотенузой PK,если KA - биссектриса внешнего угла K этого треугольника и уголPKA=81 градус.
Геометрия
Найдите угол P прямоугольного треугольника TPK с гипотенузой PK,если KA - биссектриса внешнего угла K этого треугольника и уголPKA=81 градус.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
79градусов угол Р в прямоугольном треугольник е
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