Найдите ускорение свободного падения на поверхности Марса, если его масса пример??о в 10 раз меньше массы Земли, а радиус в 1,9 раза меньше радиуса Земли.

Физика

Найдите ускорение свободного падения на поверхности Марса, если его масса пример??о в 10 раз меньше массы Земли, а радиус в 1,9 раза меньше радиуса Земли.

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