Найдите ускорение свободного падения на поверхности Марса, если его масса пример??о в 10 раз меньше массы Земли, а радиус в 1,9 раза меньше радиуса Земли.

Физика
Найдите ускорение свободного падения на поверхности Марса, если его масса пример??о в 10 раз меньше массы Земли, а радиус в 1,9 раза меньше радиуса Земли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: g (на Земле) =9,8 м/с² 0,53*Rз=Rм 0,1*Mз= Mм g (на Марсе)=? Решение: ускорения свободного падения на любой планете: g=G*M/R² g (м) = G*0,1*Мз/0,53² Rз² g=0,1*gз/0,53²=0,1*10/0,53²=3,6 (м/с²) Ответ: g (м)=3,6 (м/с²)
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