Найдите в стихотворении простые осложненные предложения (самостоятельные или в составе сложных) и выпишите их. "Доброта" Стираются лица и даты, Но все ж до последнего дня Мне помнить о тех, что когда-то Хоть чем-то согрел...
Русский язык
Найдите в стихотворении простые осложненные предложения (самостоятельные или в составе сложных) и выпишите их. "Доброта" Стираются лица и даты, Но все ж до последнего дня Мне помнить о тех, что когда-то Хоть чем-то согрели меня. Согрели своей плащ-палаткой, Иль тихим шутливым словцом, Иль чаем на столике шатком, Иль попросту добрым лицом. Как праздник, как счастье, как чудо, Идет доброта по земле. И я про нее не забуду, Как я забываю о зле...
Ответ(ы):
Гость:
.Согрели своей плащ-палаткой, иль тихим шутливым словцом, или чаем на столике шатком, или попросту добрым лицом (осложнено однородными дополнениями) Как праздник, как счастье, как чудо, идет доброта по земле (осложнено сравнениями)
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