Найдите в тексте и выпишите имя существительное среднего рода,стоящее в единстве??ном числе и родительном падеже. После жаркого лета наступила золотая осень. По опушкам леса растут грибы.Грибники несут их полными корзинами. Уж...

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Найдите в тексте и выпишите имя существительное среднего рода,стоящее в единстве??ном числе и родительном падеже. После жаркого лета наступила золотая осень. По опушкам леса растут грибы.Грибники несут их полными корзинами. Уже улетели в теплые края ласточки.Готовятся к дальнему пути гуси.Зашумит скоро осенняя непогода. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 20б

Автор: Гость