Найдите в тексте и выпишите имя существительное среднего рода,стоящее в единстве??ном числе и родительном падеже. После жаркого лета наступила золотая осень. По опушкам леса растут грибы.Грибники несут их полными корзинами. Уж...
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Найдите в тексте и выпишите имя существительное среднего рода,стоящее в единстве??ном числе и родительном падеже. После жаркого лета наступила золотая осень. По опушкам леса растут грибы.Грибники несут их полными корзинами. Уже улетели в теплые края ласточки.Готовятся к дальнему пути гуси.Зашумит скоро осенняя непогода. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО 20б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное среднего рода, родительного падежи и ед. числа - ЛЕТА
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