Найдите в тексте производные предлоги, и проведите их морфологический разбор. Книги без собеседника мертвы. Они могут молчать годы и оживают, когда появляется читатель. В отличие от вещей они умеют ощущать печаль и радость, по...

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Найдите в тексте производные предлоги, и проведите их морфологический разбор. Книги без собеседника мертвы. Они могут молчать годы и оживают, когда появляется читатель. В отличие от вещей они умеют ощущать печаль и радость, потому что в них вложены страсти. Ещё нас не было на свете, а в книгах уже жили чувства, те самые, которые переживаем мы. Мы только размышляем о жизни, а в книгах уже давно были продолжены тропы наших размышлений. В течение всей жизни книги живут от нас усилия души. Ну пожалуйста помогите, СРОЧНО,

Автор: Гость