Найдите величину острого угла параллелограмма АВСD,если биссектриса угла А образ??ет со стороной BC угол,равный 43 градусам.Ответ дайте в градусах
Математика
Найдите величину острого угла параллелограмма АВСD,если биссектриса угла А образ??ет со стороной BC угол,равный 43 градусам.Ответ дайте в градусах
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Гость:
86 процентовв если не понятно допишу
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