Найдите все причастия, НЕ обороты Прощание с летом (1)Ранняя осень незаметно под??ралась к лесным урочищам.(2) В чащобах повеяло холодком, пропитанным легким грибным запахом, тонким ароматом первой опавшей листвы, которой усы...
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Найдите все причастия, НЕ обороты Прощание с летом (1)Ранняя осень незаметно под??ралась к лесным урочищам.(2) В чащобах повеяло холодком, пропитанным легким грибным запахом, тонким ароматом первой опавшей листвы, которой усыпаны лесные дорожки. (3)Ранняя осень – чудесная, неповторимая пора года.(4) В воздухе, напоенным ароматом увядающей травы, плывет серебристо-сизая паутина.(5) Остро чувствуется: каждый песчаный холмик, заваленный сосновыми иголочками, тонкая ветка черемухи, тронутый первой позолотой березовый лист – все обласкано, покорено нежным прощальным теплом солнца. (6)Каждый человек встречает осень по-своему.(7) Меня ранней осенью всегда тянет в расцвеченный яркими красками лес.(8) На вечерней зорьке хорошо думается.(9) Только в лесу и можно понять, как тепло прощается родная природа с красным летом.
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Гость:
2, 4, 5 и всё. ____ Удачи.
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