Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась

Математика
Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ххменьше или равно8-10х, 3хх+10 х-8<или равно0. Д=49, х=-10/3 и х=-4/3, х принадлежит. от-10/3 до -4/3 включая концы интервала 3хх+10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите плиз!!Очень прошу!Срочно надо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 193 номер! Вообще не понимаю тему . Все подробно с объяснением нужно !
Ответить
Литература
План статьи Гончарова "Мильон терзаний"
Ответить
Русский язык
8 класс.Определить грамматическую основу и тип сказуемого ( ПГС,СИС,СГС) в предложении "Создать художественное произведение-это значит нарисоват...
Ответить
Химия
Дано m(Al)10.8г Найти m(O2) ПОМОГИТЕ!!11!!1!
Ответить