Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась
Математика
Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ххменьше или равно8-10х, 3хх+10 х-8<или равно0. Д=49, х=-10/3 и х=-4/3, х принадлежит. от-10/3 до -4/3 включая концы интервала 3хх+10.
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