Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась

Математика

Найдите все решения неравенства 3х^2/4 ≤ 4-5x/2, принадлежащие промежутку [-1;1] (первое ??адание в номере 4.8) Подскажите решение, уже совсем запуталась

Автор: Гость