Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение а(4^x+1)=3(2^x+1)^2 - 8 имеет одно единственное решение

Математика

Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение а(4^x+1)=3(2^x+1)^2 - 8 имеет одно единственное решение

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