Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение а(4^x+1)=3(2^x+1)^2 - 8 имеет одно единственное решение

Математика
Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение а(4^x+1)=3(2^x+1)^2 - 8 имеет одно единственное решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_%=÷×+÷%_ответ на фотке@#$/
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Что образуют гидроксид ионы при диссоциации в воде?
Ответить
Биология
1)Как происходит рост клетки? 2)Почему деление клетки называют процессом размножения клетки? 3)Какую роль в жизни клетки играют обмен веществ?
Ответить
Обществознание
Кто архитектор мечети Ляля Тюльпан напишите пожалуйста полное имя и фамилия и отчество пж ПЖ
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста весь 1В вариант
Ответить
Математика
Выразить в центрах 7600кг. 3 т. 2 т 500 кг.
Ответить