Найдите второй двучлен в разложении на множители квадратного трехчлена, если мож??о с решением, срочно 2х^2+5x+3=2(x+1)*(...) Ответы: 2х+3 2х-3 х+1,5 х-1,5
Алгебра
Найдите второй двучлен в разложении на множители квадратного трехчлена, если мож??о с решением, срочно 2х^2+5x+3=2(x+1)*(...) Ответы: 2х+3 2х-3 х+1,5 х-1,5
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