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Найдите x, если а) 3|x|=8,1
Математика
Найдите x, если а) 3|x|=8,1
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Гость:
Х=8.1/3=2.7 Ответ х=(-2.7;2.7)
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