Найдите значение частного (мне нужно столбиком) : а) 17,01 : 6,3 = 170,1 : 63 б) 1,598 : 4,7 = 15,98 : 47 в) 39, 156 : 7,8 = 391,56 : 78 г) 1,4245 : 3,5 = 14,245 : 35 д) 193,2 : 8,4 = 1932 : 84 е) 0,045 : 0,18 = 4,5 : 18 ...

Математика

Найдите значение частного (мне нужно столбиком) : а) 17,01 : 6,3 = 170,1 : 63 б) 1,598 : 4,7 = 15,98 : 47 в) 39, 156 : 7,8 = 391,56 : 78 г) 1,4245 : 3,5 = 14,245 : 35 д) 193,2 : 8,4 = 1932 : 84 е) 0,045 : 0,18 = 4,5 : 18 ж) 0,02976 : 0,024 = 29,76 : 24 з) 11,59 : 3,05 = 1159 : 305 и) 74,256 : 18,2 = 742,56 : 182

Автор: Гость