Найдите значение функции у=0,5х в кубе;у=-2х в кубе , соответствующее значение х,равн??му -2; -0,3;; 0,3;2(пожалуйсто помогите)lt;br /gt;
Алгебра
Найдите значение функции у=0,5х в кубе;у=-2х в кубе , соответствующее значение х,равн??му -2; -0,3;; 0,3;2(пожалуйсто помогите)lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=0,5х³ у=-2*(-2³) у=0,5*(-2³). у=16 у=-4 ------------ ------------ у=-2*(-0,3³) у=0,5х³ у=0,054 у=0,5*(-0,3³) --------------- у=-0,0135. у=-2*0,3³ ------------- у=-0,054 у=0,5х³ ------------- у=0,5*0,3³ у=-2*(2³) у=0,0135. у=-16 ------------- у=0,5*2³ у=4
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