Найдите значение m если -m=2/3 значение -с если с=2,1/5 значение к если -к=-0,2 значение -n если n= -5,2/7
Математика
Найдите значение m если -m=2/3 значение -с если с=2,1/5 значение к если -к=-0,2 значение -n если n= -5,2/7
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