Найдите значение выражения: 0,0625:(0,125+0,3125)*2,8 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Математика
Найдите значение выражения: 0,0625:(0,125+0,3125)*2,8 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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