Найдите значение выражения: 1) 5,68+13,27+4,9; 2) 18,35+1,4+38,016; 3) 16,528+42,5+13,472; 4) 76,1+38,83+24,9+52,17; 5) 14,02-10,379+5,004-7,3245; 6) 642,7-(365,2-41,54+125,086). Решение и Ответ.

Математика
Найдите значение выражения: 1) 5,68+13,27+4,9; 2) 18,35+1,4+38,016; 3) 16,528+42,5+13,472; 4) 76,1+38,83+24,9+52,17; 5) 14,02-10,379+5,004-7,3245; 6) 642,7-(365,2-41,54+125,086). Решение и Ответ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5,68+13,27+4,9= 23,85 2) 18,35+1,4+38,016=57,766 3) 16,528+42,5+13,472=72,500 4) 76,1+38,83+24,9+52,17=192,00 то бишь 192 5) 14,02-10,379+5,004-7,3245=11,3205 6) 642,7-(365,2-41,54+125,086)=192,954
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