Найдите значение выражения 125*2304+653*1000-851*106=? 457100+1423*(6123-5941)-11007=? 382*905+618*905=? 749*709+251*709=? 1027*378-72:36*905-628:4? (650*15+350*15)*0+800:32-27=?
Математика
Найдите значение выражения 125*2304+653*1000-851*106=? 457100+1423*(6123-5941)-11007=? 382*905+618*905=? 749*709+251*709=? 1027*378-72:36*905-628:4? (650*15+350*15)*0+800:32-27=?
Ответ(ы):
Гость:
1-850794 2-705079 3-905000 4-709000 5-386239 6-(-2)
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