Найдите значение выражения А= -0.8х^2+3/ -1-3у , если х= -3, у=-0.6 Варианты ответов: а) -4.5 ??) -5.25 в)-4.75 г)-5.5
Алгебра
Найдите значение выражения А= -0.8х^2+3/ -1-3у , если х= -3, у=-0.6 Варианты ответов: а) -4.5 ??) -5.25 в)-4.75 г)-5.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=-0.8X²+3/(-1-3y) х=-3 y=-0.6 A=-0.8*9+3/(-1-3*(-0.6)) A=-7.2+3/(-1+1.8) A=-7.2+3.75=-3.45
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