Найдите значение выражения А= -0.8х^2+3/ -1-3у , если х= -3, у=-0.6 Варианты ответов: а) -4.5 ??) -5.25 в)-4.75 г)-5.5

Алгебра

Найдите значение выражения А= -0.8х^2+3/ -1-3у , если х= -3, у=-0.6 Варианты ответов: а) -4.5 ??) -5.25 в)-4.75 г)-5.5

Автор: Гость