Найдите значение выражения: а) 1/2 - 4/45 + 13/15 = ? б) 14/15 + 11/12 - 1 7/10 = ? в) 3 7/20 - 2 2/7 + 3/28 = ? ??ожалуйста напишите без х, и запишите сразу решение.
Математика
Найдите значение выражения: а) 1/2 - 4/45 + 13/15 = ? б) 14/15 + 11/12 - 1 7/10 = ? в) 3 7/20 - 2 2/7 + 3/28 = ? ??ожалуйста напишите без х, и запишите сразу решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1/2 - 4/45 + 13/15 = <br />45/90 - 8/90 + 78/90 = 15/90 = 23/18 = 1 5/18 [1 целая 5/18].<br /><br />б) 14/15 + 11/12 - 1 7/10 =<br />56/60 + 55/60 - 102/60 =<br />(111-102)/60 = 9/60 = 3/20.<br /><br />в) 3 7/20 - 2 2/7 + 3/28 =<br />469/140 - 320/140 + 15/140 = (469-320+15)/140 = 164/140 = 41/35 = 1 6/35 [одна целая 6/35].<br />
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение не очень заумное на тему: ,,Россия родина моя". ( желательно с традициями) Помогите пожалуйста буду очень благодарна!
Окружающий мир
Математика
Литература
Математика