Найдите значение выражения: а) 1/2 - 4/45 + 13/15 = ? б) 14/15 + 11/12 - 1 7/10 = ? в) 3 7/20 - 2 2/7 + 3/28 = ? ??ожалуйста напишите без х, и запишите сразу решение.

Математика

Найдите значение выражения: а) 1/2 - 4/45 + 13/15 = ? б) 14/15 + 11/12 - 1 7/10 = ? в) 3 7/20 - 2 2/7 + 3/28 = ? ??ожалуйста напишите без х, и запишите сразу решение.

Автор: Гость