Найдите значение выражения: а)3,28x - x2 при x = 2,28 б)a2y + a3 при a = -1,5 и y = -8,5 в)ay2 - y3 при a = 8,8 и y = -1,2 г)-mb - m2 при m = 3,48 и b=96,52
Алгебра
Найдите значение выражения: а)3,28x - x2 при x = 2,28 б)a2y + a3 при a = -1,5 и y = -8,5 в)ay2 - y3 при a = 8,8 и y = -1,2 г)-mb - m2 при m = 3,48 и b=96,52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x(3.28-x)=2.28(3.28-2.28)= =2.28*1=2.28 b) a²(y+a)=(-1.5)²*(-8.5-1.5)= =2.25*(-10)= -22.5 в) y²(a-y)=(-1.2)²*(8.8+1.2)= =1.44*10=14.4 г) -m(b+m)= -3.48(96.52+3.48)= = -3.48*100= -348
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