Найдите значение выражения: а)3,28x - x2 при x = 2,28 б)a2y + a3 при a = -1,5 и y = -8,5 в)ay2 - y3 при a = 8,8 и y = -1,2 г)-mb - m2 при m = 3,48 и b=96,52

Алгебра

Найдите значение выражения: а)3,28x - x2 при x = 2,28 б)a2y + a3 при a = -1,5 и y = -8,5 в)ay2 - y3 при a = 8,8 и y = -1,2 г)-mb - m2 при m = 3,48 и b=96,52

Автор: Гость