Найдите значение выражения. Для выражения составьте программу и схему вычесления. 87619+57994:271-15975:75=

Математика
Найдите значение выражения. Для выражения составьте программу и схему вычесления. 87619+57994:271-15975:75=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня ответ такой получился : 87620
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