Найдите значение выражения при заданном значении переменной 2m(3-m+5m^2)+3m(1-m+5m^2)-5m(5m^2-m); m=1/6 3a(a^2+3a+2)-4a(a^2+3a+1)+2a(a^2+3a-1) a=-5
Алгебра
Найдите значение выражения при заданном значении переменной 2m(3-m+5m^2)+3m(1-m+5m^2)-5m(5m^2-m); m=1/6 3a(a^2+3a+2)-4a(a^2+3a+1)+2a(a^2+3a-1) a=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6m-2m^2+10m^3+3m-3m^2+15m^3-25m^3+5m^2=9m; подставляем: 9*1/6=3/2=1,5 2)3а^3+9а^2+6а-4а^3-12а^2-4а+2а^3+6а^2-2а=а^3+3а^2; подставляем: (-5)^3+3*(-5)^2=-125+75=-50
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