Найдите значение выражения (три целых одна седьмая- две целых три четырнадцатых)+( две целых три сорока вторых- одна целая одна седьмых)
Математика
Найдите значение выражения (три целых одна седьмая- две целых три четырнадцатых)+( две целых три сорока вторых- одна целая одна седьмых)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(22/7-31/14)+(87/42-8/7)=13/14+39/42=78/42=13/7 это 1 целая 6/7 (шесть седьмых)
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