Найдите значение выражения (три целых одна седьмая- две целых три четырнадцатых)+( две целых три сорока вторых- одна целая одна седьмых)

Математика

Найдите значение выражения (три целых одна седьмая- две целых три четырнадцатых)+( две целых три сорока вторых- одна целая одна седьмых)

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