Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений: 1) (4,12+0,116)-1,12 3)0,844-(0,244 + 0,018) 2) (5,93+67,5)-27,5 4)7,29-(3,961 + 2,29) пожалуйста очень надо

Математика
Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений: 1) (4,12+0,116)-1,12 3)0,844-(0,244 + 0,018) 2) (5,93+67,5)-27,5 4)7,29-(3,961 + 2,29) пожалуйста очень надо
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1) 3,116 2) 45,93 3) 0,582 4) 1,039
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