Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: (6,73 + 4,594) – 2,73; 2) 0,791 – (0,291 + 0,196).

Математика
Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: (6,73 + 4,594) – 2,73; 2) 0,791 – (0,291 + 0,196).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,73-2,73+4,594=4+4,594=8,594 2)0,791-0,291-0,196=0,500-0,196=0,304
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