Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: (6,73 + 4,594) – 2,73; 2) 0,791 – (0,291 + 0,196).
Математика
Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: (6,73 + 4,594) – 2,73; 2) 0,791 – (0,291 + 0,196).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,73-2,73+4,594=4+4,594=8,594 2)0,791-0,291-0,196=0,500-0,196=0,304
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания
Алгебра