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Найдите значение вырожения √32:√8
Математика
Найдите значение вырожения √32:√8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
√8*4=2√8 :√8= 2√2;2√8=2*2 √2: 2√2=4√2:2√2=2
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