Найдите значения выражений: 1)5,68 + 13,27 + 4,9; 2) 18,35 + 1,4 + 38,016; 3) 16,528 + 42,5 + 13,472; 4) 76,1 + 38,83 + 24,9 + 52,17; 5) 14,02 - 10,379 - 5,004 - 7,3245; 6) 642,7 - (365,2 - 41,54 + 125,086). Это десятичны...
Математика
Найдите значения выражений: 1)5,68 + 13,27 + 4,9; 2) 18,35 + 1,4 + 38,016; 3) 16,528 + 42,5 + 13,472; 4) 76,1 + 38,83 + 24,9 + 52,17; 5) 14,02 - 10,379 - 5,004 - 7,3245; 6) 642,7 - (365,2 - 41,54 + 125,086). Это десятичные дроби. Помогите пожалуйста! Срочно! Дам 25 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,68 + 13,27 + 4,9=23,855,68+13,27=18,95 18,95+4,9=23,85 18,35 + 1,4 + 38,016= 57,766 18,35+1,4=19,75 19,75+36,016=57,766 16,528 + 42,5 + 13,472 = 72,5 16,528+42,5=59,028 59,028+13,472=72,5 76,1 + 38,83 + 24,9 + 52,17= 192 76,1+38,83=114,93 114,93+24,9=139,83 139,83+52,17=192 14,02 − 10,379 − 5,004 − 7,3245= −8,6875 14,02-10,379=3,641 3,641-5,004=-1,363 -1,363-7,3245=-(1.363 + 7.3245) = -8,6875 642,7 − (365,2 − 41,54 + 125,086)= 193,954 365,2-41,54=323,66 323,66+125,086=448,746 642,7-448,746=193,954
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