Найдите значения выражений: Б)у в квадрате-10у+25 при у=15;-15;4 целых 3/4 Г)40с+16+25с квадрат при с=0,6;1,2;-1,2 Пожалуйста с решением.

Математика

Найдите значения выражений: Б)у в квадрате-10у+25 при у=15;-15;4 целых 3/4 Г)40с+16+25с квадрат при с=0,6;1,2;-1,2 Пожалуйста с решением.

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