Найдите значения выражений: Б)у в квадрате-10у+25 при у=15;-15;4 целых 3/4 Г)40с+16+25с квадрат при с=0,6;1,2;-1,2 Пожалуйста с решением.
Математика
Найдите значения выражений: Б)у в квадрате-10у+25 при у=15;-15;4 целых 3/4 Г)40с+16+25с квадрат при с=0,6;1,2;-1,2 Пожалуйста с решением.
Ответ(ы):
Гость:
Б) 15^2-10*15+25=100 (-15)^2-10*(-15)+25=400 (4 3/4)^2-10*(4 3/4)+25=0,0625 г) 40*0,6+16+25*0,6=55 40*1,2+16+25*1,2=94 40*(-1,2)+16+25*(-1,2)=-62
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